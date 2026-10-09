مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في الدوريات العالمية والعربية

تعود عجلة المنافسات الكروية للدوران من جديد اليوم الجمعة في عدد من الدوريات العربية والأوروبية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تشهد الملاعب مجموعة من المواجهات المهمة التي تسعى خلالها الفرق لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة على أهدافها خلال الموسم الجاري.

وتتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي إلى جانب مواجهات في الدوريات الإسباني والفرنسي والألماني والتركي فضلا عن مباريات الدوريين القطري والمغربي في يوم كروي حافل بالمواجهات المتنوعة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

الدوري الإسباني

مالاجا ضد إسبانيول – الساعة 10 مساء.

الدوري التركي الممتاز

جلطة سراي ضد قاسم باشا – الساعة 8 مساء.

الدوري السعودي

الخلود ضد القادسية – الساعة 4:50 مساء.

الفتح ضد الأهلي – الساعة 5:55 مساء.

النصر ضد الدرعية – الساعة 9 مساء.

الدوري الفرنسي

لانس ضد ليون – الساعة 9:45 مساء.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن – الساعة 9:30 مساء.

الدوري المغربي الممتاز

المغرب التطواني ضد الفتح الرباطي – الساعة 11 مساء.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

وست هام ضد كوينز بارك رينجرز – الساعة 10 مساء.

الدوري القطري

قطر ضد الريان – الساعة 5:45 مساء.

السد ضد العربي – الساعة 8 مساء.