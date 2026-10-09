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محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص

الفنان محمد الحلو مع أوركيد سامي
الفنان محمد الحلو مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أحيا النجم محمد الحلو حفل «أوبريت ملتحمة  العبور» على مسرح البالون، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدم الأوبريت بمشاركة مجموعة من الشباب والأطفال، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما تحدث عن ذكرياته مع الفن والغناء، وأسباب ابتعاده عن التمثيل، ورأيه في تأثير الذكاء الاصطناعي على الأغاني ، وكشف عن أعماله الفنية الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري.

: في البداية، حدثنا عن مشاركتك في حفل «أوبريت ملاحمة العبور» احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر؟

ج: أنا سعيد جدًا بمشاركتي في حفل نصر أكتوبر على مسرح البالون، من خلال أوبريت «ملاحمة  العبور»، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وسعيد أيضًا بتفاعل الجمهور معي خلال الحفل، لأن نصر أكتوبر نصر عظيم ويوم لا يُنسى، وهو أسعد يوم في حياة المصريين.

 متى بدأت علاقتك بالفن والغناء، وهل كنت تتوقع أن تصبح مطربًا؟

ج: أنا بحب الفن والغناء من وأنا صغير، وكنت بغني من أيام المدرسة، لكن وقتها مكنش عندي إدراك إني هبقى مطرب في يوم من الأيام. كل اللي كنت أعرفه إني بحب الفن والغناء، وده كان جزءًا من حياتي من الطفولة.

س: ما أسباب ابتعادك عن التمثيل خلال السنوات الماضية؟

ج: أنا حبيت الغناء أكتر من التمثيل، ومكنتش بحب التمثيل بنفس الدرجة، رغم إني كنت بحب تمثيل المسرح أكتر من الدراما والسينما. كمان اللون الغنائي أخد كل وقتي، وده كان من الأسباب اللي خلتني أبعد عن التمثيل وأركز في الغناء.

س: ما رأيك في الأغاني التي يتم تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهل ترى أنها تؤثر على مستقبل الغناء؟

ج: هو إنتوا كجيل لسه شفتوا حاجة؟ إنتوا هتتبهدلوا بسبب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. الموضوع ده ممكن يغيّر شكل الغناء، وفي مطربين ممكن يستغلوا الذكاء الاصطناعي علشان يخلوا صوتهم أحسن من حقيقته، وده شيء فيه ظلم للفن، لأن الغناء مش مجرد صوت، لكنه إحساس وموهبة وتعب ومجهود.

س: هل ترى أن الجيل الجديد  يواجه تحديات أكبر بسبب التطور التكنولوجي؟

ج: أيوه، أنا شايف إن الجيل الجديد مش محظوظ بسبب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في الغناء، لأن التطور ده ممكن يخلّي فيه فرق بين الصوت الحقيقي والصوت اللي بيتحسن بالتكنولوجيا، وده ممكن يأثر على قيمة الموهبة الحقيقية وعلى مستقبل الفن.

س: من هو خليفة الفنان محمد الحلو، وهل تستعد لتقديم أعمال فنية مع نجلِك؟

ج: ابني حمادة  الحلو هو خليفتي، وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيه أعمال كتير يقدمها ، وأنا سعيد إن ابني يكمل المشوار الفني.

س: ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

ج: أنا بجهز لعدد من الأغاني الجديدة، وهتكون موجودة على صفحتي الخاصة خلال الفترة الجاية. كمان حسن الحلو ونجلي حمادة الحلو عاملين لي ألحان لكذا أغنية، وإن شاء الله الأغاني دي تكون موجودة قريبًا، وأتمنى إنها تنال إعجاب الجمهور.


 

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