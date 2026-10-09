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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طيران الإماراتية تلغي رحلاتها إلى مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت طيران الإماراتية إلغاء رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نتيجة الاضطرابات التشغيلية في مطار الرياض.


وذكرت طيران الإماراتية في تحديث، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوضع ما زال متغيراً، ومن المحتمل حدوث تغييرات إضافية.


وأعربت طيران الإماراتية  عن اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات.

كما شددت طيران الإماراتية على أن فرق عملها تبذل قصارى جهدها لدعم المسافرين المتأثرين.

وألغت  شركة فلاي دبي  رحلاتها المتجهة إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، ورحلاتها إلى أبها حتى 11 أكتوبر.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تم إلغاء رحلات فلاي دبي الى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر”.


وأضاف :"نراقب الأوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة، وسنقوم بإطلاع عملائنا عبر قنواتنا الرسمية على أي تحديثات تتعلق بجداول الرحلات".

وتابع : "يمكن للمسافرين المتأثرين بالإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز، كما ننصح العملاء الذين حجزوا عن طريق وكلاء السفر بالتواصل معهم مباشرة".

واختتم المتحدث: "نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغييرات في رحلاتهم".

الإمارات السعودية مطار أبوظبي مطار الملك خالد الدولي طيران الإماراتية

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