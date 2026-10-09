قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"
غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء
فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين
محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
بعد استهداف مطار الرياض.. تحذيرات أمريكية وأوروبية من السفر إلى الشرق الأوسط
قافلة مساعدات من بيت الزكاة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مطروح
أسست لجنة مصالحات وخاضت معركة لإنهاء الثأر ..محطات في حياة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطويرية بجامعة العريش وتعزيز بنيتها التحتية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

تواصل الدولة المصرية جهودها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في سيناء ومدن القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية متكاملة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على دعم جهود التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وما تجسده هذه الذكرى من قيم العزيمة والإرادة والقدرة على تحقيق المستهدفات الوطنية.

ويحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، بما أسهم في التوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير برامج أكاديمية حديثة، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز لأبناء سيناء، ويرتبط باحتياجات التنمية وسوق العمل في المنطقة.


وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة وطنية لاستحضار ما حققته الدولة المصرية من إنجازات، وتجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، بدعم متواصل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن قطاع التعليم العالي شهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في هذه المناطق، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في إنشاء الكليات والبرامج التعليمية، وتحديث المعامل وورش التدريب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم خطط التنمية.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التعليم العالي في سيناء لا يقتصر على التوسع في أعداد المؤسسات التعليمية، وإنما يمتد إلى تطوير جودة العملية التعليمية والبحثية، وربط البرامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمناطق التي تخدمها الجامعات، فضلًا عن التوسع في التخصصات البينية والبرامج التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية والبحثية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.


ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بنيتها التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بإجمالي تمويل بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بما يعكس ما تحظى به الجامعة من دعم في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بشمال سيناء، لافتًا إلى أن الجامعة تواصل تطوير برامجها ومخرجاتها التعليمية بما يتوافق مع احتياجات التنمية في محافظة شمال سيناء، مع العمل على تأهيل الطلاب بالمهارات التطبيقية والقدرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الجامعة على أداء دورها في بناء الإنسان والمساهمة في التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء مجمع طبي متكامل على مساحة 50 فدانًا، يضم مستشفى جامعيًا ومستشفى للطوارئ، إلى جانب كليات الصيدلة والتمريض وعدد من العيادات التخصصية، بما يعزز قدرة الجامعة على تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والتدريبية، ويدعم منظومة الرعاية الصحية بمحافظة شمال سيناء، فضلًا عن استمرار العمل في تجهيز جامعة العريش التكنولوجية، بما يضيف مسارًا جديدًا للتعليم التكنولوجي والتطبيقي الذي يرتبط باحتياجات سوق العمل.
وأضاف الدكتور أيمن الشبيني أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، من خلال دعم مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، وتنظيم القوافل التنموية والطبية، وإطلاق حملات التبرع بالدم، وعقد الندوات والفعاليات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة الجامعة في خدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، حيث تمت الموافقة على إنشاء وادٍ للتكنولوجيا داخل الجامعة، بما يدعم تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى تطبيقات وحلول تخدم المجتمع والقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل.


وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده منظومة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة من توسع وتطوير يأتي في إطار رؤية الدولة لاستكمال مسيرة التنمية التي تعززت دعائمها عقب انتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أن الجامعات أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية من خلال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأوضح المتحدث الرسمي أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والبحثية، والانخراط في التحالفات الإقليمية، وربط البرامج الدراسية باحتياجات القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تفعيل الدور المجتمعي للجامعات من خلال القوافل الطبية والخدمية والمبادرات التوعوية، بما يعزز ارتباط الجامعة بمحيطها المجتمعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العريش تمثل إحدى الركائز التعليمية والعلمية المهمة في شمال سيناء، لما تمتلكه من كوادر أكاديمية وبرامج تعليمية ومشروعات تطويرية تسهم في بناء قدرات الخريجين وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أن ما تشهده الجامعة من أعمال تطوير وتحديث يعزز قدرتها على القيام بدورها في إعداد خريجين مؤهلين، ودعم البحث العلمي والابتكار، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء

مدن القناة سيناء التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

محمود صلاح

الأهلي يخطط لتكرار تجربة محمود صلاح بضم موهبة جديدة

جيسوس ورونالدو

رئيس حكومة ماديرا: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ.. ويستحق التقدير والاحترام

الأهلي والزمالك

عبدالواحد السيد يثير الجدل قبل مباراة القمة.. مش قلقان من الخسارة

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد