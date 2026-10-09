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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سامح الحفني يبحث مع المنظمة العربية للطيران تعزيز العمل العربي المشترك في النقل الجوي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، المهندس خاليد الشرقاوي، مدير عام المنظمة، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعدد من أعضاء المنظمة، حيث تناول اللقاء سبل دعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني، وعددًا من الموضوعات المرتبطة بأولويات المرحلة المقبلة.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض مراكش الدولي للطيران 2026 بالمملكة المغربية.

وشملت المباحثات ملفات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والفنية، إلى جانب سبل الاستفادة من التجارب المتقدمة، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المنظمة العربية للطيران المدني تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التعاون العربي في مجال الطيران، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دورها في صياغة رؤى مشتركة تجاه القضايا المستجدة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها الصناعة.

وأضاف الحنفى  أن مصر، خلال رئاستها للدورة الحالية للجمعية العامة، ستواصل مساندة جهود المنظمة، ودعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء، بما يعزز مكانة الطيران المدني العربي وقدرته على التعامل مع التحولات المتسارعة في القطاع.

من جانبه، أكد المهندس خاليد الشرقاوي أهمية الدور المصري في دعم أعمال المنظمة، مشيدًا بما تمتلكه مصر من خبرات وتجارب متخصصة يمكن الاستفادة منها في مختلف مجالات الطيران المدني.

وأشار الشرقاوى إلى حرص المنظمة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ برامجها ويعزز قدرتها على الاستجابة للأولويات المشتركة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويدعم مسيرة العمل العربي في مجال الطيران المدني.

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