مصادر: القوات الحكومية اليمنية تواصل السيطرة على باب المندب بعد تطهيره

أفادت ‏مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية اليمنية تواصل سيطرتها على باب المندب بعد تطهيره.

وأشارت المصادر ‏ذاتها إلى أن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الفصائل اليمنية بباب المندب.

ولفتت ال‏مصادر العسكرية، إلى أن الفصائل اليمنية أرسلت بحرا تعزيزات عسكرية أمس لعناصرها المحاصرين في ذوباب.

ولفتت ال‏مصادر إلى أن قوات العمالقة هاجمت ثكنة للفصائل اليمنية في ذوباب بعد الحصار والإنذار لـ 3 أيام.

وذكرت ال‏مصادر العسكرية، أن الفصائل اليمنية كثفت إطلاق صواريخها ومسيّراتها البارحة على باب المندب.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الفصائل المسلحة باليمن لتهديد الأمن بدول الجوار.



وتجددت الغارات الجوية ضمن عملية "فجر اليمن" فجر الجمعة، مستهدفة مواقع تابعة للفصائل المسلحة في محافظتي صعدة وصنعاء، وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وُصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات.