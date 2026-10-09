حسن أبو الروس وأحمد فهمي يحرصان على حضور جنازة حفيد ماجد المصري

حرص الفنانان حسن أبو الروس وأحمد فهيم على حضور جنازة حفيد الفنان ماجد المصري، التي شُيّع جثمانه منذ قليل.

https://youtube.com/shorts/IWf7oJN-Te0?si=suRphDl_DAK51k-r

وكانت قد إنتهت مراسم تشييع جثمان يونس، حفيد الفنان ماجد المصري، وسط حالة من الحزن، حيث ظهر والده أحمد وهو يحمل جثمان نجله، في مشهد مؤثر.

https://youtube.com/shorts/9XGr16wlHdA?si=PAEIpIadEb4T6lc8



وكان قد أعلن الفنان ماجد المصري وفاة حفيده يونس أحمد ماجد المصري، نجل المخرج أحمد ماجد المصري، بعد 5 أيام فقط من ولادته، وسط حالة من الحزن خيمت على الأسرة.

أعمال ماجد المصري

وشارك ماجد المصري فى مسلسل «أولاد الراعي» فى موسم دراما رمضان الماضي، والعمل من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء يبدأون حياتهم من ظروف بسيطة، قبل أن يخوضوا رحلة طويلة من الكفاح تنتهي بتكوين إمبراطورية تجارية كبيرة، إلا أن اتساع ثروتهم ونفوذهم يفتح الباب أمام خلافات وصراعات تهدد علاقتهم والكيان الذي نجحوا في بنائه.

ويرصد العمل تأثير المال والسلطة على العلاقات الأسرية، وما تفرضه الثروة من اختبارات للولاء والانتماء، من خلال مجموعة من المواجهات والصراعات التي تتصاعد بين الأشقاء.

