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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحالة خطيرة جدًا تفتتح الموسم الشتوي للبيت الفني للمسرح بالإسكندرية

الحالة خطيرة جدًا
الحالة خطيرة جدًا
محمد نبيل

افتتح البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، موسمه الشتوي مساء أمس الخميس، بالعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وسط إقبال جماهيري كبير رفع لافتة «كامل العدد»، في بداية قوية للموسم، الذي ينطلق ببرنامج فني متنوع يستهدف مختلف فئات الجمهور، وتقدمه فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي.
 

ويأتي العرض برعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتقديم تجارب مسرحية متنوعة تجمع بين عروض الكبار ومسرح الطفل، وتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بالفن المسرحي بأسعار تذاكر مناسبة لمختلف الفئات.

وشهدت الليلة الأولى حضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، وماريو دي باسكوالي، القنصل الفخري لإيطاليا بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.

وأعرب الفنان إيهاب فهمي عن تقديره للإقبال الجماهيري الكبير، مؤكدًا حرص البيت الفني للمسرح على تقديم عروض فنية متنوعة تليق بجمهور الإسكندرية، عروس البحر المتوسط. كما وجّه الشكر إلى الفنانة بدرية طلبة وجميع الفنانين وأعضاء فريق العمل، تقديرًا لجهودهم في تقديم العرض وإسعاد الجمهور.

وتدور أحداث «الحالة خطيرة جدًا» في إطار كوميدي استعراضي حول شخصية «إيزيس»، مدرسة التاريخ، التي تواجه مواقف متنوعة خلال رحلة بحثها عن الأصالة والتراث، في معالجة فنية تمزج بين الكوميديا والاستعراض.

العرض بطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، بمشاركة نخبة من فناني فرقة الإسكندرية. الديكور والملابس وليد جابر، والموسيقى والألحان محمد شحاتة وشريف ياسر، والاستعراضات محمد ميزو، والأشعار الدكتور محمد مخيمر، والإضاءة محمد المأموني، وهيئة الإخراج مهند مختار ورضوى حسن ومحمود فيشر، والتأليف وليد يوسف، والإخراج محمد مرسي.

ويستقبل العرض جمهوره أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، فيما يُفتح شباك التذاكر يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتراوح أسعار التذاكر بين 82 و107 جنيهات.
 

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