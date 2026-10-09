كريم عبدالعزيز يعود للكوميديا بـ«مطلوب عائليًا».. ويحقق 11مليونا و400 الف في يومين

يبدو أن كريم عبدالعزيز يستعد لفتح صفحة جديدة مع الكوميديا، من خلال فيلم «مطلوب عائليًا»، الذي يخوض به تجربة مختلفة تراهن على كوميديا الموقف والضحكة العائلية، في عمل يستهدف الجمهور المصري والعربي ويضع البهجة في مقدمة رهاناته.



الفيلم يقدم كريم عبدالعزيز في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث يجد نفسه وسط سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، لتنقلب تفاصيل الحياة الأسرية اليومية إلى مصدر متجدد للضحك، في معالجة تجمع بين الخفة والجانب الإنساني.



وتشاركه البطولة ياسمين صبري، في تعاون جديد يضعهما داخل أجواء مختلفة يغلب عليها الطابع الكوميدي والاجتماعي، إلى جانب مجموعة من النجوم منهم مصطفي خاطر وضيف شرف احمد فهمي بينما يتولى معتز التوني الإخراج، عن سيناريو شريف الليثي، وإنتاج تامر مرسي.وقد حقق الفيلم خلال يومين عرض 11مليون و400 الف جنيها .



اللافت في تجربة «مطلوب عائليًا» أنها لا تستهدف مجرد تقديم فيلم كوميدي، وإنما تراهن على استعادة أجواء الفيلم الذي تستطيع الأسرة مشاهدته معًا؛ عمل يجمع الآباء والأبناء أمام الشاشة، ويقدم كوميديا خفيفة دون ابتعاد عن التفاصيل التي تشبه حياتهم اليومية.



ويعتمد الفيلم على مجموعة من المواقف التي تبدأ من تفاصيل تبدو عادية، قبل أن تتطور إلى مفارقات تحمل الكثير من المفاجآت، لتضع الشخصيات أمام مواقف كوميدية متلاحقة.

ومع هذا العمل، يواصل كريم عبدالعزيز اختياراته المتنوعة، منتقلًا هذه المرة إلى مساحة أكثر خفة وقربًا من الجمهور، في محاولة لتقديم كوميديا جماهيرية بطابع عائلي.



«مطلوب عائليًا».. عنوان يضع كريم عبدالعزيز أمام تحدٍ جديد: أن يجمع الأسرة المصرية والعربية على ضحكة واحدة.