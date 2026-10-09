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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الإيراني: محادثات السلام لن تنجح طالما استمرت الضغوط والتهديدات الأمريكية

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن محادثات السلام لن تنجح طالما استمرت الضغوط والتهديدات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال تبادل الرسائل عبر الوسطاء، موضحًا أن طهران تدرس المقترح الأمريكي وستقدم ردها خلال الأيام المقبلة.

وتتركز إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات حول الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستوى تخصيب اليورانيوم، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين.

وكانت إيران قد طرحت في وقت سابق «خطة الأيام السبعة»، التي تتضمن خطوات لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيدًا للانتقال إلى مفاوضات أوسع مع واشنطن.

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