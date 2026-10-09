ثقافة الإسماعيلية: مهرجان الفنون الشعبية في دورته الـ26 يرفع شعار السلام

أكدت شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، أن الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تحمل طابعًا خاصًا، في ظل التحديات والصراعات التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن المهرجان يرفع شعار السلام والمحبة، ويستهدف تعزيز التقارب بين الشعوب من خلال الرقصات والموسيقى والأزياء التقليدية التي تعكس هوية كل ثقافة.

وأوضحت عبد الرحمن، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المهرجان يشهد مشاركة فرق من عدة دول، من بينها رومانيا وروسيا والسودان والجزائر وتنزانيا والهند، إلى جانب 5 فرق مصرية تمثل أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية، وهي فرق الشيخ زين والإسماعيلية للفنون الشعبية وأسوان وملوي، بما يعكس التنوع الثقافي والفلكلوري الذي تتميز به مصر، بالإضافة إلى أن العروض تقدم رقصات وأزياء شعبية متنوعة، تعبر كل منها عن تراث الدولة أو المنطقة التي تمثلها.

وأشارت مدير عام ثقافة الإسماعيلية إلى أن حفل الافتتاح يشهد دمج الفرق المشاركة في عرض فني مشترك يتضمن أغنية عن السلام إلى جانب رقصات مستوحاة من ثقافات الفرق المختلفة، لافتة إلى أن المهرجان يضم مجموعة من العروض الفنية على مدار أيامه، حتى حفل الختام المقرر إقامته يوم 16 على مسارح محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أن تنظيم الدورة جاء بعد تنسيق مكثف، مع حرص وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة المهرجان في موعده، رغم التحديات العالمية، مشيدة بدعم محافظ الإسماعيلية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.