قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خليفة مانديلا.. من هي "نافي بيلاي" صاحبة نوبل للسلام 2026
فضيحة تهز الكرة الذهبية.. ظرف غامض ومحاولة رشوة لحسم الجائزة لصالح لاعب
قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية
منح القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026
توفير 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. اعرف الشروط والتفاصيل
أمطار بمناطق جديدة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين
استطلاع: أكثر من نصف الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية
في 11 محافظة.. «العمل» تعلن طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص
قواعد القبول بكليات الطب.. 10 بنود بجدول أعمال عمومية نقابة الأطباء
استثمارات كورية مرتقبة.. كيف تستفيد الصناعة المصرية من التكنولوجيا الحديثة؟
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات
إغلاق 141 مدرسة ثانوية مع استمرار انتفاضة الطلبة بفرنسا.. وتعيين 3000 معلم لتهدئة الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثقافة الإسماعيلية: مهرجان الفنون الشعبية في دورته الـ26 يرفع شعار السلام

مهرجان الفنون الشعبية
مهرجان الفنون الشعبية
البهى عمرو

أكدت شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، أن الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تحمل طابعًا خاصًا، في ظل التحديات والصراعات التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن المهرجان يرفع شعار السلام والمحبة، ويستهدف تعزيز التقارب بين الشعوب من خلال الرقصات والموسيقى والأزياء التقليدية التي تعكس هوية كل ثقافة.

وأوضحت عبد الرحمن، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المهرجان يشهد مشاركة فرق من عدة دول، من بينها رومانيا وروسيا والسودان والجزائر وتنزانيا والهند، إلى جانب 5 فرق مصرية تمثل أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية، وهي فرق الشيخ زين والإسماعيلية للفنون الشعبية وأسوان وملوي، بما يعكس التنوع الثقافي والفلكلوري الذي تتميز به مصر، بالإضافة إلى أن العروض تقدم رقصات وأزياء شعبية متنوعة، تعبر كل منها عن تراث الدولة أو المنطقة التي تمثلها.

وأشارت مدير عام ثقافة الإسماعيلية إلى أن حفل الافتتاح يشهد دمج الفرق المشاركة في عرض فني مشترك يتضمن أغنية عن السلام إلى جانب رقصات مستوحاة من ثقافات الفرق المختلفة، لافتة إلى أن المهرجان يضم مجموعة من العروض الفنية على مدار أيامه، حتى حفل الختام المقرر إقامته يوم 16 على مسارح محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أن تنظيم الدورة جاء بعد تنسيق مكثف، مع حرص وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة المهرجان في موعده، رغم التحديات العالمية، مشيدة بدعم محافظ الإسماعيلية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.

ثقافة الإسماعيلية الإسماعيلية مهرجان الفنون الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

ترشيحاتنا

اليورو يتجه إلى خسارة أسبوعية خامسة رغم تراجع ضغوط البيع

اليورو يتجه إلى خسارة أسبوعية خامسة رغم تراجع ضغوط البيع

جانب من اللقاء

لتحليل البيانات ورصد فجوة المهارات والاحتياجات الأكثر طلبًا .. وزير التخطيط يبحث مع «LinkedIn» استشراف وظائف المستقبل

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد