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بلجيكا .. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب احتجاجات النقابات العمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلجيكا .. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب احتجاجات النقابات العمالية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بإلغاء حوالي 140 رحلة جوية بسبب الاحتجاجات التي دعت لها نقابات عمالية.

وأشار الإعلام البلجيكي إلى تعطل وسائل النقل العام في بروكسل على خلفية الاحتجاجات.

وخرج مئات الطلاب إلى شوارع مدينة لييج البلجيكية، متأثرين جزئيًا بالاضطرابات المرتبطة بالتعليم في فرنسا المجاورة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال 107 أشخاص خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة رويترز أن الاعتقالات مرتبطة بارتكاب مخالفات من بينها إتلاف الممتلكات وإشعال الحرائق عمدًا.

ونظم الطلاب احتجاجات على نظام التعليم الناطق بالفرنسية في بلجيكا، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف التعليم، واكتظاظ الفصول الدراسية، والصعوبات التي تواجههم في الحصول على المواد الدراسية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات من بينها: الفوضى تعم المكان، ونحن نناضل من أجل حق وليس امتيازًا، و اخترت التعليم وليس ألعاب الجوع.

وتأتي هذه الاضطرابات بعد اشتباكات وقعت في يونيو بين محتجين والشرطة في بروكسل، احتجاجًا على إصلاحات التعليم، من بينها رفع الرسوم الدراسية لمعظم الطلاب في المجتمع البلجيكي الناطق بالفرنسية إلى 1,194 يورو، مقابل 835 يورو سابقًا.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة زجاجًا محطمًا وحرائق ومئات المحتجين، معظمهم من الشباب، في لييج، بينما أظهرت مقاطع أخرى الشرطة وهي تغلق الطرق.

وخلال احتجاجات الأربعاء، شوهدت الشرطة وهي تفتش الطلاب بحثًا عن أسلحة.

بلجيكا نقابات عمالية وسائل النقل العام في بلجيكا مدينة لييج البلجيكية

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