أمطار رعدية وانخفاض الحرارة لـ20 .. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الساعات القادمة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، في ظل استمرار التأثيرات الخريفية على البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

منخفض جوي وتدفق السحب

وأوضحت الأرصاد الجوية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، مع تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتصاحب هذه السحب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، مع احتمالية أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، خاصة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي على حالة الطقس.

أما القاهرة الكبرى، فتتأثر حاليًا بظهور السحب المنخفضة التي تعمل على تلطيف الأجواء، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة عند الساعة 12 ظهرًا نحو 26 درجة.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتتوقع الهيئة أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وخلال فترات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة في بداية الليل، ثم يميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتسجل القاهرة الكبرى 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة في جنوب الصعيد، مع استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.

شبورة مائية وتحذير لقائدي السيارات

وحذرت الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وتحديدًا من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تتسبب الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي من قائدي السيارات توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان مناسبة.

فرص سقوط الأمطار

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من صحراء مطروح.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق، ولكن على فترات متقطعة، بينما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما قد تمتد فرص الأمطار الخفيفة بصورة متقطعة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب سيناء.

نشاط الرياح

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد والوادي الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في المناطق المتأثرة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد:

-القاهرة الكبرى: 30 درجة للعظمى و20 للصغرى.

-الوجه البحري: 29 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-السواحل الشمالية الغربية: 26 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-السواحل الشمالية الشرقية: 29 درجة للعظمى و20 للصغرى.

-شمال الصعيد: 30 درجة للعظمى و20 للصغرى.

-جنوب الصعيد: 37 درجة للعظمى و24 للصغرى.

وتسجل أبوسمبل أعلى درجة حرارة متوقعة، حيث تصل العظمى إلى 38 درجة، بينما تسجل سانت كاترين أقل درجة حرارة صغرى عند 14 درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف ومترين، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف ومترين ونصف، مع رياح شمالية غربية.

وتواصل الأجواء الخريفية سيطرتها على البلاد، مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على بعض المناطق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، إلى جانب استمرار فرص الأمطار والشبورة ونشاط الرياح في مناطق متفرقة.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة وحجب جزء من أشعة الشمس، ما يحد من ارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار.

وأضافت في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الطقس يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة جنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع انخفاض الصغرى في القاهرة إلى 20 درجة والمدن الجديدة إلى 18 درجة.

وأضافت أن فرص الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

ونصحت منار غانم بارتداء ملابس صيفية ذات أكمام أو اصطحاب قطعة إضافية خلال الليل والصباح الباكر، بسبب انخفاض درجات الحرارة ووجود فروق واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مع أهمية متابعة النشرات الجوية، خاصة مع استمرار فرص الأمطار وانخفاض الحرارة خلال يومي الاثنين والثلاثاء.