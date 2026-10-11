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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد الفضيل: القمة بلا توقعات.. والضغوط على الأهلي أكبر من الزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
يارا أمين

علق شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا صعوبة التنبؤ بنتيجة مباراة القمة، في ظل اختلاف الجوانب الفنية بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الزمالك يبدو أكثر تماسكًا على المستوى الدفاعي.

وقال شريف عبد الفضيل، خلال حديثه في البرنامج الإذاعي «من بدري»، إن مباريات القمة لا تخضع للتوقعات، موضحًا أن دفاع الزمالك أكثر تماسكًا من دفاع الأهلي، الذي يعاني بعض المشكلات في الخط الخلفي.

وأضاف أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يعتمد على فلسفة التحولات، ولا يفضل فتح الملعب، لكنه شدد على ضرورة مراجعة أفكاره الفنية قبل مواجهة الزمالك، في ظل أهمية المباراة وصعوبة المنافس.

وأشار عبد الفضيل إلى أن الضغوط المفروضة على الأهلي بقيادة عموتة أكبر من تلك الواقعة على الزمالك، مؤكدًا ضرورة الثقة في المدير الفني وقدرته على التعامل مع المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل اللقاء، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تعزز موقفه في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة، وسط اهتمام جماهيري كبير، على أن يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لمناقشة استعدادات الفريقين والجوانب الفنية والخططية، وتحليل أحداث المباراة عقب نهايتها.

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