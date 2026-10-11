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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد يشارك في تعادل كونيا سبور وباشاك شهير بالدوري التركي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
إسراء أشرف

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد في تعادل فريقه كونيا سبور سلبيًا أمام ضيفه إسطنبول باشاك شهير، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

ودخل مصطفى محمد بديلًا في الدقيقة 81، بعدما حل مكان جاكسون موليكا، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي لكونيا سبور خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكاد المهاجم المصري أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعد دقيقة واحدة من مشاركته، بعدما استقبل عرضية من ماركو ييفتوفيتش وسدد الكرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باشاك شهير.

ولم ينجح أي من الفريقين في استغلال الفرص المتاحة خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف، ويحصد كل فريق نقطة واحدة.

مصطفى محمد كونيا سبور قونيا سبور باشاك شهير الدوري التركي

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