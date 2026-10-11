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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد الفضيل: الزمالك يلعب حسب إمكانياته.. وعبد الله السعيد ورقة رابحة جدًا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يارا أمين

تحدث شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عن استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة، مشيدًا بقدرة الفريق الأبيض على التعامل مع ظروفه وإمكانياته، كما سلط الضوء على الدور الذي يقدمه عبد الله السعيد بفضل خبراته ودقته في اللمسة الأخيرة.

وقال شريف عبد الفضيل، خلال حديثه في البرنامج الإذاعي «من بدري»، إن الزمالك يعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديه، مشيرًا إلى أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، يدرك الأزمات التي يواجهها ويجيد التعامل معها.

وأضاف أن عبد الله السعيد يمتلك خبرات كبيرة تظهر في لمساته الأخيرة، مؤكدًا أنه يمثل ورقة رابحة جدًا للزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل اللقاء، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق اللقاء ويستمر عقب نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل أداء الفريقين والجوانب الفنية والخططية للمواجهة.

شريف عبد الفضيل الزمالك عبد الله السعيد الأهلي موعد مباراة الأهلي والزمالك

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