محمد صلاح يشارك في تدريبات طرابزون سبور استعدادًا لمواجهة كوبس الفنلندي

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريق طرابزون سبور، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة كوبس الفنلندي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي مران الفريق التركي بعد الفوز الكبير الذي حققه طرابزون سبور على مضيفه سامسون سبور بنتيجة 3-0، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، في مباراة شهدت تألق صلاح ومساهمته في الانتصار.

وقدم قائد منتخب مصر تمريرة حاسمة لزميله فرانكولينو ديو، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 40، بعدما افتتح إرنست موتشي التسجيل في الدقيقة 28، وأضاف تشيبوكي نوايو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وشارك صلاح أساسيًا في المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77، بعدما قدم أداءً هجوميًا مؤثرًا، وكاد أن يضيف هدفًا باسمه خلال الشوط الأول، لكن محاولته لم تسفر عن هز الشباك.

ورفع الفوز رصيد طرابزون سبور إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، مواصلًا نتائجه الإيجابية قبل التحول إلى المنافسات الأوروبية.

ويستعد الفريق التركي لمواجهة كوبس الفنلندي يوم الخميس 15 أكتوبر، في مستهل مشواره بمرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط آمال بمواصلة الانتصارات والاستفادة من الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق، وعلى رأسه محمد صلاح.