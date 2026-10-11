تزامنًا مع مباراة القمة.. عمرو الدردير: صنعنا الأسلحة بإيدينا وغيرنا بفلوسه اشتراها وبيحاربنا بيها

نشر الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة تجمع إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو بقميص الزمالك، قبل انتقالهم إلى النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين.

وعلق عمرو الدردير على الصورة قائلًا: «صنعنا الأسلحة بإيدينا وغيرنا بفلوسه اشتراها وبيحاربنا بيها»، في إشارة إلى اللاعبين الثلاثة الذين ارتدوا قميص الزمالك قبل الانتقال إلى صفوف الأهلي.

وتأتي رسالة الدردير بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل المنافسة التاريخية بين القطبين، وما تحمله المباراة من اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويدخل الفريقان المواجهة برصيد متساوٍ من النقاط، وسط رغبة متبادلة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني والخططي للفريقين.