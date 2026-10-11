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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هال سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل هال سيتي
تشكيل هال سيتي
إسراء أشرف

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي هال سيتي وإيفرتون التشكيل الأساسي للمواجهة التي تجمعهما، اليوم الأحد، على ملعب إم كي إم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي موسم 2026-2027.

ويدخل إيفرتون المباراة بهدف مواصلة بدايته دون هزيمة في المسابقة، بعدما جمع 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بينما يسعى هال سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.

تشكيل هال سيتي أمام إيفرتون

حراسة المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس.

خط الدفاع: رايان جايلز، نيلسون ميندي، جون إيجان، سيمي أجايي، لوي كويل.

خط الوسط: جو جيلهاردت، ريجان سلاتير، مات كروكس، سوربا توماس.

خط الهجوم: أولي مكبيرني.

تشكيل إيفرتون أمام هال سيتي

حراسة المرمى:  بيكفورد.

خط الدفاع: برانثويت، جيمس تاركوفسكي، مايكل كين، أينسلي مايتلاند نايلز.

خط الوسط: هاريسون أرمسترونج، جيمس جارنر، جاك جريليش، كيرنان ديوسبري هال، برينان جونسون.

خط الهجوم: ثيرنو باري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها إيفرتون لتعزيز موقعه بين فرق المقدمة، بينما يطمح هال سيتي إلى حصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب.

هال سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي هال سيتي ضد إيفرتون

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