أحمد حسام ميدو يثير الجدل برسالة قبل قمة الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

أثار أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، التفاعل بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»،: «متفائل بتفاؤل الأهلاوية»، مع الإشارة إلى مباراة الزمالك والأهلي، وديربي القاهرة، والدوري المصري، وذلك قبل ساعات من انطلاق القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع دخول الفريقين اللقاء برصيد متساوٍ من النقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُبث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني والخططي للفريقين، مع متابعة أحداث المباراة وتحليل أبرز اللقطات عقب صافرة النهاية.