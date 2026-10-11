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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير الأهلي تزين مدرجات ستاد القاهرة قبل ساعات من القمة أمام الزمالك

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
حسام الحارتي

بدأت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي في التوافد والدخول إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وذلك لمؤازرة فريقها في مواجهة الديربي المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن منافسات القمة رقم 133.

وتستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تتصدر اهتمامات الشارع الرياضي نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على المراكز الأولى.


 وتأتي القمة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، بعدما حصد كل منهما 13 نقطة خلال الجولات الخمس الأولى، ما يمنح المواجهة أهمية إضافية في ظل سعي الطرفين لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، ويمكن للجماهير متابعة التغطية الخاصة بمواجهة الأهلي والزمالك عبر شاشتها، مع الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ تمنح نقاطها الثلاث الفائز فرصة للتقدم على منافسه المباشر، إلى جانب تعزيز موقفه في المنافسة على صدارة المسابقة.

أرقام الأهلي والزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك اللقاء من المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في أول خمس مباريات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا، ليصل فارق أهدافه إلى 7.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث بالرصيد نفسه، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا، وسجل 9 أهداف مقابل استقبال 3 أهداف، بفارق أهداف يبلغ 6.

وتكشف هذه الأرقام عن تقارب واضح بين الفريقين، مع أفضلية الزمالك دفاعيًا وتفوق الأهلي من حيث عدد الأهداف المسجلة، وهو ما يضيف بُعدًا فنيًا للمواجهة المرتقبة.

لا تقتصر أهمية المباراة على المنافسة التقليدية بين الأهلي والزمالك، بل تمتد إلى حسابات جدول الدوري، خاصة مع وجود بيراميدز في الصدارة برصيد 15 نقطة وفقًا للترتيب السابق للمواجهة.

ويطمح الزمالك إلى الحفاظ على مركزه والتقدم في سباق المنافسة، بينما يسعى الأهلي إلى حسم القمة لصالحه وتجاوز غريمه في الترتيب، لتبقى نتيجة المباراة مؤثرة في شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة

النادي الأهلي ستاد القاهرة الدولي نادي الزمالك

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