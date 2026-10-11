القمة 133.. غرفة ملابس فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي| شاهد

ساعات وتنطلق القمة 133 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجوله السادسه من بطولة الدوري المصري

ويتقاسم أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز مع ثلاثة لاعبين آخرين، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة ومواجهة القمة رقم 133 أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر زيزو قائمة الهدافين بالتساوي مع محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، ومصطفى البدري لاعب بتروجت، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف منذ بداية المسابقة.

تأتي المنافسة على لقب الهداف في توقيت مهم، بالتزامن مع القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، التي يسعى خلالها لاعبو الفريقين إلى تقديم أداء هجومي مميز ومواصلة هز الشباك.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل القمة 133

يتصدر أربعة لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف لكل منهم، بينما تضم قائمة المطاردين عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين سجلوا هدفين، من بينهم ثنائي الزمالك حسام أشرف وأحمد شريف.

وجاء ترتيب الهدافين وفقًا للأرقام الواردة قبل مباريات الجولة السادسة كالتالي:

محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف.

ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف.

أحمد سيد زيزو – الأهلي – 3 أهداف.

سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

أحمد بحبح – بتروجت – هدفان.

حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

أحمد شريف – الزمالك – هدفان.

عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

صلاح محسن – المصري – هدفان.

أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

إدريسا تيام – المقاولون العرب – هدفان.

ناصر ماهر – بيراميدز – هدفان.

محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

مصطفى جمال – المقاولون العرب – هدفان.