أيمن الكاشف وبلال علام.. تعرف على معلقي مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلنت شبكة قنوات «أون سبورت» أسماء المعلقين المكلفين بالتعليق على المواجهة المرتقبة، عبر القنوات الصوتية المختلفة، لتتيح للجماهير اختيار التعليق الذي تفضله خلال متابعة اللقاء.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك على أون سبورت

يتولى أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الأولى على قناة «أون سبورت»، بينما يعلق محمد الشاذلي عبر القناة الصوتية الثانية.

وعلى قناة «أون سبورت ماكس»، يتولى بلال علام التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، من خلال قناتي «أون سبورت» و«أون سبورت ماكس»، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للمواجهة.