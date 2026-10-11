جاهزية تامة في قلعة الأبطال.. كواليس غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بساعات

اكتملت التحضيرات الأخيرة داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي باستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في القمة رقم 133.

وتم تجهيز قمصان اللاعبين والعدوات الرياضية الخاصة بكل لاعب في مكانه المخصص، وسط أجواء من التركيز التام والهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث وضع الجهاز الفني الرتوش الأخيرة للتعليمات التكتيكية والخطة التي سيعتمد عليها الفريق في الديربي.

وتستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تتصدر اهتمامات الشارع الرياضي نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على المراكز الأولى.