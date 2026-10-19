الحرس الثوري: الولايات المتحدة لا تملك القدرة على بدء مواجهة جديدة

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، بشأن احتمال تصاعد التوتر: "دخلت الولايات المتحدة الحرب في السابق بكل قوتها، وهي الآن بالتأكيد لا تملك القدرة على بدء مواجهة جديدة تحقق لها مكاسب إضافية".

وأضاف محبي، في مقابلة مصورة مع "طهران تايمز"، الاثنين 19 أكتوبر : "خرجت معظم القواعد الأميركية في المنطقة عن الخدمة، كما أن قواتها باتت منهكة ومتعبة، وابتعدت مئات الكيلومترات عن إيران".

وأوضح: "من الناحيتين الفنية والعسكرية، لا تملك الولايات المتحدة القدرة على بدء مواجهة جديدة، لكن مع اقتراب الانتخابات قد تسعى إلى تحقيق إنجاز ما. نحن لا نستبعد أي احتمالات ومستعدون للرد، وسيكون ردنا هذه المرة أشد بكثير".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "حتى لو كان التحرك الأمريكي محدودًا، فسيواجه العالم أزمة طاقة خطيرة".

وأردف: "استخدمنا لفترة طويلة أسلحة كنا قد صنعناها قبل عقود، ولن نستخدم أبدًا سلاحًا مخصصًا لظروف أكثر استثنائية في ظروف أقل استثنائية".

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن القدرات من حيث حجم المعدات ونوعيتها زادت بما لا يقل عن مرة ونصف، مضيفًا أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من المعدات الدفاعية لم يتوقف، بل توسع.