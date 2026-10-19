إجرام متواصل.. شهداء جدد في غزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى 25 مصابًا، إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة في غزة، وفقًا للتقرير، بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,517 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,400، إلى جانب انتشال جثامين 839 شهيدًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,475 شهيدًا و175,517 مصابًا.

وأضافت المصادر أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم".