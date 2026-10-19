انفجار في العاصمة الليبية طرابلس ومقتل 9 أشخاص

قُتل ما لا يقل عن تسعة أفراد من الجهاز الأمني، وأُصيب آخرون، إثر انفجار قذيفة هاون خلال تدريب في مدينة تقع غرب العاصمة الليبية طرابلس.

انفجار في طرابلس

وذكرت وكالة رويتروز، أن الانفجار الناجم عن قذيفة هاون عيار 82 ملليمترًا، أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف أفراد جهاز الأمن العام ومكافحة التهديدات.



ويُعد الجهاز قوة أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وفقًا للصفحة الرسمية الموثقة للقوة على موقع فيسبوك.



ولم تصدر السلطات أي تعليقات فورية بشأن الحادث.



ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصادر طبية أن أشخاصًا آخرين أُصيبوا في الحادث، دون تحديد عددهم.



ووقع الحادث في مدينة الزاوية، التي تضم أكبر مصفاة نفط عاملة في البلاد، وتقع على بُعد نحو 40 كيلومترًا غرب طرابلس، وشهدت اشتباكات متكررة بين جماعات مسلحة متنافسة.