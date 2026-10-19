أمير الكويت والرئيس الفرنسي يبحثان توسيع أطر التعاون المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الكويت أولى محطات جولته الخليجية المتضمنة 4 دول.

واستعرض الجانبان -خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر بيان اليوم /الاثنين/- مسيرة العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والعمل على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وفرنسا نحو آفاق أرحب، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، قال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، إن المباحثات جاءت في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين، وتجسيدا لما يربطهما من علاقات وثيقة، وحرصهما المشترك على مواصلة التنسيق بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وأضاف الشيخ حمد الصباح، أن المباحثات شملت التطرق إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكويت، اليوم، تكتسب أهمية بالغة إذ تتوج مسيرة 65 عاما من العلاقات الثنائية بين البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات الكويتية ـ الفرنسية على مدار العقود السبعة الماضية تطورا مطردا في العديد من المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات الثقافة والصحة والبحث العلمي.