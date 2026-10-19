قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حديثي المتكرر عن أحداث ٢٠١١ هدفه استدعاء الذاكرة والوعي
في افتتاح منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يحذر من محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية ومواجهة الشائعات
رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة
مصر في عيون العالم.. فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 بحضور الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد نهب المتاجر.. حكومات أوروبية تحذر مواطنيها من الأوضاع الأمنية بفرنسا

مظاهرات في فرنسا
مظاهرات في فرنسا
إلهام عبد العزيز

نصحت حكومات أوروبية، اليوم الاثنين، مواطنيها المسافرين إلى فرنسا بتجنب الحشود الكبيرة وتوخي الحذر، محذرة من تدهور الأوضاع الأمنية عقب اعتقال الآلاف ونهب متاجر خلال احتجاجات شهدتها البلاد مطلع الأسبوع.

مظاهرات وعنف في فرنسا

واندلعت مظاهرات في أنحاء فرنسا، السبت، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة، وتحولت إلى أعمال شغب، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، فيما اشتبكت مجموعات عنيفة مع الشرطة.

وعلى خلفية هذه التطورات، أصدرت وزارات خارجية عدة دول أوروبية تحذيرات سفر جديدة.

ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنه لا يمكن استبعاد اندلاع مزيد من أعمال الشغب خلال الأيام المقبلة، وحثت المواطنين الألمان على الالتزام بتعليمات الشرطة المحلية.

وحذرت الوزارة من أن المواطنين قد يواجهون غرامات أو مطالبات بالتعويض عن الأضرار إذا لم يغادروا المظاهرات غير المصرح بها عند مطالبتهم بذلك.

التشيك

أفادت وكالة الأنباء التشيكية بأن المواطنين التشيكيين الموجودين في فرنسا نُصحوا بتجنب المظاهرات والمسيرات والتجمعات العامة.
وذكرت وزارة الخارجية التشيكية أن الوضع الأمني في فرنسا شهد تدهورًا.

بولندا

دعت بولندا، في إرشاداتها الخاصة بالسفر، الزائرين إلى تجنب الأماكن التي تشهد مظاهرات، لكنها أوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير على تقييمها العام لمدى أمان السفر إلى فرنسا.

هولندا

حذرت الحكومة الهولندية المسافرين إلى فرنسا، في إرشادات جرى تحديثها آخر مرة في 7 أكتوبر، من الاقتراب من الاحتجاجات.

إيطاليا

دعت إيطاليا مواطنيها إلى تسجيل وجودهم في فرنسا عبر موقع إلكتروني أو تطبيق، بما يتيح تحديد أماكنهم، كما حثتهم على تجنب الحشود الكبيرة وتوخي أقصى درجات الحذر.

دول الشمال الأوروبي

أصدرت الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج تحذيرات تدعو مواطنيها الموجودين في فرنسا إلى تجنب المظاهرات والالتزام بإرشادات السلطات المحلية.

فرنسا دول اوروبا مظاهرات في فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط أدمن صفحة بيع العملات المقلدة على الإنترنت

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تنعى نائب رئيس الهيئة مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

مستشفى مطروح العام

إصابة 13 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح الساحلي

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد