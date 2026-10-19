روبيو: دور اليونان في أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي و(الناتو) يزداد أهمية بشكل كبير

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، أن اليونان حليف رئيسي للولايات المتحدة، مشددًا على أن دورها في أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يزداد أهمية بشكل كبير.

وقال روبيو ، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الاثنين ، إن استقالة السفيرة الأمريكية السابقة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل، لا تعني ضعف العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن واشنطن ستسعى لتعيين سفير جديد لدى اليونان يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه من السابق لأوانه تحديد خليفة لجيلفويل وأن الإدارة الأمريكية ستستغرق بعض الوقت لتحديد المرشح المناسب، لافتًا إلى أن التعيين سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وأشاد روبيو بمساهمة اليونان في حلف الناتو، مشيرًا إلى أنها عززت إنفاقها الدفاعي دون التعرض للضغوط التي مارسها ترامب على الحلفاء الآخرين، مؤكدًا أهمية هذا البلد وأنه حليف عظيم للولايات المتحدة.

وسلط الضوء أيضًا على الإمكانات التي تتمتع بها اليونان لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًّا للطاقة، مشيرًا إلى دعمها لاستكشاف موارد الطاقة فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد روبيو أهمية اليونان في الجهود الأمريكية الرامية إلى توسيع تدفق الغاز الطبيعي الأمريكي إلى جنوب شرق ووسط أوروبا عبر ما يُعرف بـ"الممر الرأسي" كجسر استراتيجي لنقل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا.

