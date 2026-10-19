وسط ندرة الرحلات الجوية.. افتتاح مطار "سيدني" الجديد بتكلفة 4 مليارات دولار

افتتحت السلطات بمدينة سيدني الاسترالية المطار الدولي الثاني "ويسترن سيدني إنترناشونال، بتكلفة بلغت 5.6 مليار دولار أسترالي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، بعد عقود من التأجيلات والخلافات.

ويواجه المطار بداية تجارية بطيئة، حيث إنه لم يجذب سوى عدد محدود من شركات الطيران، ومن المقرر أن يستقبل ست رحلات يوميًا أو أقل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع قدرة شركات الطيران على توفير طائرات جديدة.

وتزيد صعوبة الوصول إلى المطار الواقع على بُعد 50 كيلومترًا من وسط سيدني من تحدياته؛ حيث لن يدخل خط السكك الحديدية الخدمة والمخطط لربطه بالمدينة قبل العام المقبل على أقرب تقدير، بينما تستغرق الرحلة بالحافلة نحو ساعة وتكلف 55 دولارًا أستراليًا.

وفي المقابل، يظل مطار سيدني الرئيسي "كينجسفورد سميث" أكثر ملاءمة للمسافرين، كما تخطط شركة "كانتاس" -الناقل الوطني الأسترالي- لتشغيل ما يزيد قليلًا على رحلة داخلية واحدة يوميًا في المتوسط من المطار الجديد اعتبارًا من مارس المقبل، بينما لم تجدول شركة "فيرجن أستراليا" الاسترالية للطيران أي رحلات من المطار الجديد حتى الآن.

ويعوّل المطار على النمو السكاني في غرب سيدني بحلول عام 2030، إلى جانب الطلب المحتمل على الرحلات الدولية من السكان المنحدرين من أصول أجنبية. ويستهدف المطار استقبال 8.4 مليون مسافر سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي، ونحو 20 مليونًا بحلول عام 2045، وصولًا إلى 82 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2063.

ورغم البداية المتواضعة، يتمتع المطار بميزة عدم خضوعه لحظر الرحلات الليلية المفروض على المطار الرئيسي، ما يمنح شركات الطيران الدولية مرونة أكبر في جدولة رحلاتها.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن نموه سيكون بطيئًا، مشيرين إلى تجارب مطارات أخرى لم تنجح في أن تصبح بديلًا رئيسيًا، ويظل نجاح المطار الجديد مرهونًا بقدرته على جذب المسافرين وشركات الطيران وإثبات وجود طلب تجاري مستدام.