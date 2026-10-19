قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: منتدى مصر يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة
«كيف يُوجه الوعي».. الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الشائعات التي تواجه مصر
الرئيس السيسي: حديثي المتكرر عن أحداث ٢٠١١ هدفه استدعاء الذاكرة والوعي
في افتتاح منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يحذر من محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية ومواجهة الشائعات
رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: أجواء خريفية حتى الأسبوع المقبل والصغرى غدا على القاهرة 18 درجة

الدكتورة منار غانم المتنبئ
الدكتورة منار غانم المتنبئ
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا /الثلاثاء/ أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية مع تأثرها بكتل هوائية معتدلة معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن طقس الغد سيشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستبلغ نحو 27 درجة مئوية فيما تتراوح العظمى على محافظات الصعيد بين 32 و33 درجة مئوية.

ووصفت حالة طقس الغد بأنه سيكون مائلا للحرارة نهارا على معظم محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس لتسود أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لاسيما بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستبلغ 18 درجة مئوية فيما تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية بالمدن الجديدة.. محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أنها ستتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. قالت غانم "إن بعض مناطق السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ستشهد فرصا لأمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 30% خاصة في الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد".

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب الأنحاء، موضحة أن هذا النشاط سيسهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وأكدت أن الأجواء ستكون مستقرة بوجه عام.. داعية المواطنين إلى الاستمتاع بالأجواء الخريفية، مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة خلال المساء والليل لتجنب الشعور ببرودة الطقس.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة أثناء تكون الشبورة المائية مع الالتزام بالقيادة الهادئة ومتابعة النشرات الجوية بصورة يومية، نظرا لما يشهده فصل الخريف من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مع تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي مستقر مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

وتوقعت استمرار وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة مع تفاوت شدتها من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.

الدكتورة منار غانم المتنبئ التنبؤات للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي في افتتاح «منتدى مصر 2026»: الحفاظ على استقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات

خلال الزيارة

وفد من "روساتوم" الروسية يزور مدينة العلوم النووية بأنشاص

منتدى مصر 2026

مع انطلاق منتدى مصر 2026.. وزارة الإسكان تستعرض جهود التنمية العمرانية

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد