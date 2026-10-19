الأرصاد: أجواء خريفية حتى الأسبوع المقبل والصغرى غدا على القاهرة 18 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا /الثلاثاء/ أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية مع تأثرها بكتل هوائية معتدلة معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن طقس الغد سيشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستبلغ نحو 27 درجة مئوية فيما تتراوح العظمى على محافظات الصعيد بين 32 و33 درجة مئوية.

ووصفت حالة طقس الغد بأنه سيكون مائلا للحرارة نهارا على معظم محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس لتسود أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لاسيما بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستبلغ 18 درجة مئوية فيما تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية بالمدن الجديدة.. محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أنها ستتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. قالت غانم "إن بعض مناطق السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ستشهد فرصا لأمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 30% خاصة في الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد".

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب الأنحاء، موضحة أن هذا النشاط سيسهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وأكدت أن الأجواء ستكون مستقرة بوجه عام.. داعية المواطنين إلى الاستمتاع بالأجواء الخريفية، مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة خلال المساء والليل لتجنب الشعور ببرودة الطقس.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة أثناء تكون الشبورة المائية مع الالتزام بالقيادة الهادئة ومتابعة النشرات الجوية بصورة يومية، نظرا لما يشهده فصل الخريف من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مع تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي مستقر مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

وتوقعت استمرار وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة مع تفاوت شدتها من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.