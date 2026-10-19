الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية يبرود، شرق رام الله، بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يُبلَّغ عن اعتقالات.

وفي السياق، أُصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم، جراء انقلاب مركبتهم عقب تعرضها للرشق بالحجارة من مستوطنين، في منطقة "المنقاع" غرب قرية فرخة، جنوب غرب مدينة سلفيت، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين طاردوا مركبة المزارعين عقب انتهائهم من قطف ثمار الزيتون، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة، كانوا بداخلها، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.