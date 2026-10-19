قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي
استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام
تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
لبنان وتداعيات التوتر في الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله
إطلاق نار على مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية.. تفاصيل
أراوخو: "من المبكّر الحديث عن انتقال دائم إلى ليفربول"
أسرار سورة النحل.. بها 10 عجائب مخفية لا يعرفها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أراوخو: "من المبكّر الحديث عن انتقال دائم إلى ليفربول"

أراوخو
أراوخو
حسام الحارتي

قال الأوروجواياني رونالد أراوخو إنّ من "المبكّر جدّاً" الحديث عن تحويل إعارته إلى ليفربول الإنجليزي إلى انتقال دائم، رغم بداية مميزة لفترته في ملعب أنفيلد.
 

وفرض قائد برشلونة الإسباني السابق نفسه ظهيرا أيمن أساسيا، رغم تفضيله اللعب في مركز  قلب الدفاع.

ويملك ليفربول خيار الاستحواذ على خدمات اللاعب الذي سيبلغ 28 عاما فيمارس بشكل نهائي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).

وقال لاعب منتخب أوروجواي قبل مباراة الثلاثاء على أرضه أمام فياريال الإسباني في دوري الأبطال: "من المبكّر جدّاً الحديث عن هذه الأمور".

وأضاف: "أنا سعيد جدّاً بوجودي هنا، وعائلتي أيضا سعيدة جدّاً، لكن من المبكّر قليلا الحديث عن هذه الأمور".

ويحظى أراوخو الذي لعب 10 مباريات مع ليفربول، بشعبية كبيرة بين المشجعين، ويبدو أنه تأقلم سريعا مع متطلبات الدوري الإنجليزي.

وقال: "القدوم إلى ليفربول ليس سهلاً. هناك هذه المتطلبات، وهذه المسؤولية. شخصياً، كنت قد عشت ذلك في برشلونة".

وتابع: "الأمر يعتمد على شخصية كل لاعب وكيف يواجه هذا التحدي. كنت أعرف أنّ القدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحدّ جديد، لكن منذ لحظة وصولي لم يكن لدي شك في أنّ عليّ بذل كل شيء هنا. وهكذا أعيشه".

وأضاف: "ليس سهلاً أن تكون في أندية كبيرة، لكن هذا ما جئنا لنفعله. هذا هو العمل الذي علينا القيام به"

الأوروجواياني رونالد أراوخو ليفربول ملعب أنفيلد برشلونة الإسباني منتخب أوروجواي فياريال الإسباني الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

ترشيحاتنا

أوبرا الإسكندرية

براعم أوبرا الإسكندرية يحتفون بانتصارات أكتوبر

الفنان ميدو عادل مع أوركيد سامي

أسرار لأول مرة عن إجازة سعيدة... ميدو عادل يحكي كواليس العمل و حبه للمسرح |خاص

مي عز الدين

مي عز الدين تخطف الأنظار برشاقتها في أحدث ظهور

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد