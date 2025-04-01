أسعار تويوتا RAIZE موديل 2025.. أرخص كروس أوفر في السعودية

تعتبر السيارة RAIZE موديل 2025 واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي طرحت في السوق السعودي، وذلك عن فئة الكروس اوفر، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، وتمتلك السيارة حزمة من التقنيات سواء الفنية أو عناصر الرفاهية والحماية.

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا RAIZE موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 على محركات بقوة 1200 سي سي و1000 سي سي تيربو، بقوة تتراوح بين 87 و97 حصانا، و113 إلى 140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا RAIZE

استهلاك اقتصادي في الوقود لسيارة تويوتا RAIZE موديل 2025

تعتبر السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 من أبرز الخيارات الاقصادية في استهلاك الوقود، حيث تستهلك نسبة قدرها 5.0 أو5.02 لتر، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تقنيات الحماية والأمان للسيارة تويوتا RAIZE موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 على مجموعة من تقنيات الحماية منها، وسادة هوائية للحماية من الصدمات، مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن خلفية، مرايات جانبية بتحكم كهربائي وكذلك للنوافذ، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، ونظام الثبات الالكتروني، قفل مركزي، ريموت.

تويوتا RAIZE

وسائل الرفاهية تويوتا RAIZE موديل 2025

تحتوي السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 على جنوط، فتحة سقف، مصابيح ضباب، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من الأوامر الصوتية والتحكم، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، شبكات أمامية عصرية، شبكات أمامية باللون الاسود، تصميم رياضي يتميز بلمسات انسيابية لتعزيز قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أسعار السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة تويوتا RAIZE موديل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 67,045 ريال، إلى 73,715 ريال سعودي.