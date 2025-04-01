أخبار السيارات| اركب أرخص سيارة أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه.. هيونداي توسان "كسر زيرو" أعلى فئة بهذا السعر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، وابرز الأخبار في عالم السيارات.

أسعار تويوتا RAIZE موديل 2025.. أرخص كروس أوفر في السعودية

تعتبر السيارة RAIZE موديل 2025 واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي طرحت في السوق السعودي، وذلك عن فئة الكروس اوفر، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، وتمتلك السيارة حزمة من التقنيات سواء الفنية أو عناصر الرفاهية والحماية.

400 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2021

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان.

أسعار ومواصفات كيا جراند سيراتو 2019 .. سوق المستعمل

استطاعت السيارة كيا سيراتو أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، وتواصل من تعزيز تواجدها محليًا بعد طرح طرازات "جراند سيراتو"، والتي تعد من أبرز المركبات الكورية الجنوبية التي قدمت في مصر.

فبريكا أوتوماتيك.. سعر أرخص سيارة صينية في مصر

تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إل انتشارها الواسع، مع الانتماء إلى فئة السيدان العائلية والإقتصادية.

هيونداي توسان "كسر زيرو" أعلى فئة.. بهذا السعر

تعد السيارة هيونداي توسان من أشهر السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.