رينو تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية.. 5 E-Tech بتصميم وقدرات عصرية

كشف شركة رينو رائدة صناعة السيارات الفرنسية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب 5 E-Tech، والتي تأتي بتصميم عصري من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى وسائل الرفاهية والتحكم.

تصميم وتجهيزات رينو 5 E-Tech

تعتمد السيارة رينو 5 E-Tech على مقدمة حادة الشكل، مع جنوط تتخذ شكل الدرع ولكن بمفهوم متعدد الاضلاع وباللون الفضي، إضافة إلى مصابيح ضباب بتقنية LED، ومرايات جانبية باللون الاسود مدعومة بإشارات ضوئية.

رينو 5 E-Tech

وعلى صعيد التجهيزات الداخلية، زودت السيارة رينو 5 E-Tech بشاشة وسطية تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة عدادات قياس 7 بوصة، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.

الأداء الفني لسيارة رينو 5 E-Tech

تأتي السيارة رينو 5 E-Tech بمحرك كهربائي الأداء، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 70 كيلووات ما يعادل 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 215 نيوتن متر، بالطبع مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

رينو 5 E-Tech

مدى السيارة والبطارية

تصل السيارة رينو 5 E-Tech إلى مدى سير يقدر بحوالي 312 كيلومترًا، مع بطارية كهربائية سعة 40 كيلووات في الساعة.

تسارع السيارة رينو 5 E-Tech وزمن الانطلاق

تقدر السرعة القصوى للسيارة رينو 5 E-Tech بنحو 130 كيلومترًا في الساعة، وبفضل القدرات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.