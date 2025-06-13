رينو تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية.. 5 E-Tech بتصميم وقدرات عصرية

كشف شركة رينو رائدة صناعة السيارات الفرنسية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب 5 E-Tech، والتي تأتي بتصميم عصري من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى وسائل الرفاهية والتحكم.
تصميم وتجهيزات رينو 5 E-Tech
تعتمد السيارة رينو 5 E-Tech على مقدمة حادة الشكل، مع جنوط تتخذ شكل الدرع ولكن بمفهوم متعدد الاضلاع وباللون الفضي، إضافة إلى مصابيح ضباب بتقنية LED، ومرايات جانبية باللون الاسود مدعومة بإشارات ضوئية.
وعلى صعيد التجهيزات الداخلية، زودت السيارة رينو 5 E-Tech بشاشة وسطية تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة عدادات قياس 7 بوصة، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.
الأداء الفني لسيارة رينو 5 E-Tech
تأتي السيارة رينو 5 E-Tech بمحرك كهربائي الأداء، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 70 كيلووات ما يعادل 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 215 نيوتن متر، بالطبع مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
مدى السيارة والبطارية
تصل السيارة رينو 5 E-Tech إلى مدى سير يقدر بحوالي 312 كيلومترًا، مع بطارية كهربائية سعة 40 كيلووات في الساعة.
تسارع السيارة رينو 5 E-Tech وزمن الانطلاق
تقدر السرعة القصوى للسيارة رينو 5 E-Tech بنحو 130 كيلومترًا في الساعة، وبفضل القدرات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.