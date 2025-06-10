أخبار السيارات|6 نصائح لحماية محرك السيارة .. 5 موديلات سيدان تبدأ من 649 ألف جنيه

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.



أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 في مصر.. سيدان بحالة الفبريكا

تواصل السيارة لادا جرانتا من تعزيز تواجدها في السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أرخص السيارات المقدمة هناك، والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء أو يدوي مانيوال، مع تجهيزات متنوعة بحسب كل فئة وموديل.

6 نصائح لحماية محرك السيارة في فصل الصيف

تؤثر درجات الحرارة مع ارتفاعها المتتالي، على أداء السيارة بشكل كبير، حيث يصبح الحفاظ على سلامة محرك السيارة أمرًا بالغ الأهمية، يرجع ذلك إلى احتمالية تلف مكونات المحرك، مما تؤثر على كفاءته واستهلاك الوقود.

5 سيارات سيدان موديل 2025 تبدأ من 649 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والقنية، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، وايضًا عناصر التصميم بين الفئة الرياضية أو الهاتشباك أو فئة السيدان الشهيرة.

جيب جراند شيروكي 2021 بحالة كسر الزيرو .. لمحبي الدفع الرباعي

تمثل سيارة جيب جراند شيروكي أيقونة وسط فئة سيارات الدفع الرباعي، حيث تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق، لما تمتلكه من إمكانيات قوية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بحسب كل فئة وموديل.

أرخص سيارة موفرة في استهلاك البنزين موديل 2021.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات والأسعار، إلى جانب تنوع التصميمات بين السيدان أو الرياضية أو فئة الهاتشباك، اشهرها السيارة سوزوكي اسبريسو.