أرخص سيارة موفرة في استهلاك البنزين موديل 2021.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات والأسعار، إلى جانب تنوع التصميمات بين السيدان أو الرياضية أو فئة الهاتشباك، اشهرها السيارة سوزوكي اسبريسو.

واستطاعت السيارة سوزوكي اسبريسو أن تكتسب شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات، نسبة إلى الانتماء للفئة الاقتصادية، إلى جانب تمتعها بقدر كبير من الجانب الاقتصادي في توفير الوقود.

سوزوكي اسبريسو

وظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 360 ألف جنيه.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، إضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار جيدًا وبشكل دوري.

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو

تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو على عدد من التجهيزات ابرزها، النظام الصوتي الترفيهي، مكبرات، بلوتوث، عجلة قيادة باور، قفل مركزي للأبواب، إنذار، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة عن بعد، نوافذ كهربائية أمامية، مكيف هواء يدوي.

سوزوكي اسبريسو

تضم السيارة سوزوكي اسبريسو وسائل للحماية ابرزها، الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وتأتي السيارة بتصميم خارجي يبجمع بين الطابع الرياضي والتصميم الهاتشباك، ونستعرض الأبعاد الخارجية للسيارة.

أبعاد السيارة سوزوكي اسبريسو

الطول الكلي 3565 مم.

العرض الكلي 1520 مم.

الارتفاع الكلي 1549 مم.

قاعدة العجلات 2380 مم.

سوزوكي اسبريسو

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي اسبريسو

تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على محرك بقوة 67 حصانًا، سعة 1000 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن متر، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات يدوي 5 غيار بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.