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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات رينو كوليوس 2026 في السعودية| صور

رينو كوليوس 2026
رينو كوليوس 2026
صبري طلبه

تعزز رينو الفرنسية من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح موديل 2026 من السيارة الرياضية كولويوس، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع أسعار رسمية تبدأ من 129.835 ريال سعودي، وبعدد 2 من الفئات الأولى Techno والثانية Iconic.

القدرات الفنية للسيارة رينو كوليوس 2026

تعتمد السيارة رينو كوليوس 2026 على محرك 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة إجمالية تتراوح بين 215 و235 حصانًا عند 5000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران بين 325 و350 نيوتن متر عند 1800 و4500 دورة في الدقيقة.

رينو كوليوس 2026

تأتي السيارة رينو كوليوس 2026 بناقل سرعات DCT دابل كليتش أو 8 سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تستغرق السيارة نحو 7.7 أو 8.3 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

رينو كوليوس 2026

أبرز تجهيزات السيارة رينو كوليوس 2026 

تضم السيارة رينو كوليوس 2026 شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بنظام Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، نظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي.

رينو كوليوس 2026

وتحتوي السيارة رينو كوليوس 2026 على مقاعد كهربائية التحكم، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، جنوط رياضية، شاشة عدادات 12.3 بوصة.

رينو كوليوس 2026

زودت السيارة بوسائد هوائية يصل عددها إلى 7 AIRBAGS، ونظام مراقبة النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح الطوارئ الذاتية، قراءة مسار الطريق، مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، نظام الثبات الالكتروني.

رينو كوليوس 2026

أسعار السيارة رينو كوليوس 2026 في السعودية

تقدم السيارة رينو كوليوس 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من  129,835 ريال للفئة الأولى، وبسعر 140,185 ريال للفئة الثانية.

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