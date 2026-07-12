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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنية هايبرد HEV.. ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2026؟

هيونداي سنتافي 2026
هيونداي سنتافي 2026
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تعد هيونداي سنتافي 2026 واحدة من أكبر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في الأسواق العالمية، وتتوفر هذه السيارة بعدة فئات وخيارات مختلفة، من بينها النسخة المزودة بتقنية الهايبرد HEV.

أبعاد هيونداي سنتافي 2026

تعتمد هيونداي سنتافي 2026 على هيكل خارجي بأبعاد تعكس طبيعة السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 4,832 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,900 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,720 مم.

هيونداي سنتافي 2026 

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,815 مم، وتأتي السيارة بوزن يتراوح بين نحو 2,100 و2,275 كجم بحسب الفئة، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 413 لترًا، كما ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة بالناحية الأمامية والخلفية.

هيونداي سنتافي 2026 والأداء الفني 

زودت سنتافي HEV بمحرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويعمل إلى جانبه محرك كهربائي بقوة 60 حصانًا ضمن منظومة هجينة من نوع HEV، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ويولد محرك البنزين 178 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 264 نيوتن متر، بينما تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 231 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 367 نيوتن متر.

وتأتي إحدى فئات سنتافي الهجينة معدل استهلاك وقود يبلغ 15.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعته 67 لترًا، كما تصل قدرة السحب إلى 907 كجم.

هيونداي سنتافي 2026 

هيونداي سنتافي 2026 نسخة الدفع الكلي 

تتوفر السيارة هيونداي سنتافي 2026 بفئة تعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات، مع الاحتفاظ بالمواصفات الأساسية نفسها لمنظومة الحركة، والتي تشمل محرك البنزين التيربو سعة 1.6 لتر والمحرك الكهربائي بقوة 60 حصانًا.

وتبلغ القوة الإجمالية 231 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 367 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، في حين تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 14.9 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 67 لترًا وقدرة قطر تصل إلى 907 كجم. 

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