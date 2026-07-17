أستاذ بقصر العيني تحذر من استبدال الأدوية بالأطعمة والتوقف عن علاج الأمراض المزمنة

حذرت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من الانسياق وراء النصائح غير العلمية التي تدعو إلى استبدال الأدوية بالأطعمة أو التوقف عن علاج الأمراض المزمنة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إنها استقبلت حالات تدهورت بشكل كبير بعد التوقف عن تناول أدوية السكر والضغط اعتمادًا على أنظمة غذائية غير مثبتة علميًا، مشيرة إلى أن أحد المرضى حضر وهو يعاني من ارتفاع شديد في مستوى السكر وتورم وهبوط في عضلة القلب بعد إيقاف العلاج.

وأكدت أن بعض المرضى يظنون أن تحسن الأعراض يعني الشفاء، فيتوقفون عن تناول الدواء، وهو اعتقاد خاطئ، موضحة أن أدوية الأمراض المزمنة تمثل علاجًا مستمرًا للحفاظ على استقرار الحالة الصحية، ولا يجوز إيقافها إلا بقرار من الطبيب.

وأضافت أن المشكلة لا ترتبط بالمستوى التعليمي بقدر ارتباطها بالوعي الصحي، داعية إلى تكثيف حملات التوعية، خاصة في المناطق التي ينخفض فيها الوعي الطبي، للحد من مخاطر التوقف العشوائي عن العلاج.