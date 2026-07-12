أخبار السيارات| أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر «بنزين وكهرباء».. وسيارة RB17 بسعر لا يصدق

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



الكشف عن لاندروفر ديفندر 2027 بتحديثات جديدة.. صور

كشفت لاندروفر عن تحديثات ديفندر موديل 2027، والتي تضمنت تقديم فئة جديدة تحمل اللقب Vertex، حيث تهدف العلامة إلى توسيع خيارات هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا.

بتقنية هايبرد HEV.. ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2026؟

تعد هيونداي سنتافي 2026 واحدة من أكبر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في الأسواق العالمية، وتتوفر هذه السيارة بعدة فئات وخيارات مختلفة، من بينها النسخة المزودة بتقنية الهايبرد HEV.

سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق

تستعد ريد بول RB17 لتسجيل ظهورها العالمي الأول خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2026 هذا الأسبوع، في خطوة تمثل واحدة من أبرز المحطات المنتظرة لعشاق السيارات عالية الأداء.

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

جددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذيراتها من ممارسة التفحيط، مؤكدة أن هذا السلوك يعد من أخطر المخالفات المرورية لما يمثله من تهديد مباشر لحياة السائقين ومستخدمي الطرق.

بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، مع تنوع الإصدارات المقدمة، إلى جانب تنوع التجهيزات، بينما ما زالت سيارات الوقود التقليدي، هي الأكثر انتشارًا وشهرة، وسط سوق عالمي يشهد تطورًا سريعًا في هذا القطاع.

سوزوكي XBee تتحول إلى ديفندر مصغرة.. صور

استطاعت سوزوكي XBee أن تخطف الأنظار؛ بعد أن قدمت شركة Damd اليابانية، المتخصصة في تطوير وتعديل السيارات، حزمة تصميم جديدة، غيرت ملامح هذا الطراز الصغير بصورة لافتة.

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعا في مصر لشهر يونيو

أظهرت أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والصادرة عن مؤسسة الأهرام، ارتفاع نشاط سوق السيارات الجديدة في مصر خلال يونيو 2026، حيث بلغ إجمالي المركبات التي تم إصدار وثائق تأمين إجباري وترخيصها لأول مرة 70,497 مركبة، بزيادة 25.58% مقارنة بالشهر السابق.

المواصفات الكاملة لسيارة نيسان ماجنايت 2026 الجديدة

استطاعت نيسان اليابانية أن تعزز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ومنها ماجنايت 2026 التي تعد ضمن أبرز الطرازات الاقتصادية التي تقدمها العلامة اليابانية في فئة الكروس أوفر.

أسعار BMW الفئة الخامسة 2026 في السوق السعودي

تقدم BMW الكثير من السيارات في السوق السعودي، ومنها الفئة الخامسة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وتأتي بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة، إلى جانب خيارات متعددة لمنظومة الحركة.