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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر.. إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا اعتراض الهجمات الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمات الإيرانية، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنها تتابع المستجدات الميدانية بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني تحركت فور وقوع الاعتداءات الإيرانية وفق الإجراءات والخطط المعدة مسبقًا.

وأضافت أن البلاغات الواردة والنتائج الميدانية أظهرت تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية وعاجلة للحفاظ على السلامة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو نشر صور ومقاطع أو معلومات غير موثوقة، تفاديًا للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية المختصة تواصل أداء مهامها على مدار الساعة بكامل الجاهزية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار تقديم الخدمات بصورة طبيعية.

وزارة الداخلية القطرية قطر ثلاث إصابات اعتراض الهجمات الإيرانية قطر وإيران

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