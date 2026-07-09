عالميًا.. إطلاق نيسان تيكتون 2027 بهذه الأسعار

كشفت نيسان عن سيارتها الجديدة تيكتون موديل 2027، لتدعم بها حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام داخل السوق الهندي.

تصميم نيسان تيكتون 2027

اعتمدت نيسان في تصميم تيكتون على شبكة أمامية كبيرة تتصدر الواجهة، مع خطوط تصميم تعزز الطابع الرياضي للسيارة، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح ضباب تعتمد التقنية.

وتأتي السيارة بطول يبلغ 4348 مم، بينما يصل عرضها إلى 1815 مم، مع ارتفاع يبلغ 1674 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2657 مم، كما تعتمد السيارة على عجلات قياس 18 بوصة.

نيسان تيكتون 2027

محركات نيسان تيكتون 2027

تأتي نيسان تيكتون 2027 بأكثر من منظومة حركة، حيث تبدأ الفئات الأساسية بمحرك بنزين تيربو سعة 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة تبلغ 100 حصان مع عزم دوران يصل إلى 166 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة من 6 سرعات.

كما تقدم السيارة بمحرك بنزين تيربو سعة 1.3 لتر مكون من 4 أسطوانات، يضخ قوة تصل إلى 163 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، ويتوفر هذا المحرك مع ناقل حركة يدوي أو DCT أوتوماتيكي، كلاهما سداسي النقلات.

تجهيزات نيسان تيكتون 2027

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بشاشة مستقلة للنظام الترفيهي قياس 10.1 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

نيسان تيكتون 2027

كما تشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وسقفًا بانوراميًا، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، مع مرايا جانبية كهربائية.

زودت تيكتون أيضًا بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة حساسات للحركة تسهم في تسهيل عمليات الركن، إلى جانب كاميرا محيطية، وبعدد من الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى تقنية مراقبة النقطة العمياء.

أسعار نيسان تيكتون 2027

تبدأ أسعار نيسان تيكتون موديل 2027 في السوق الهندي من 1.049 مليون روبية للفئات الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 1.859 مليون روبية.