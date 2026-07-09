مهندس ديكور: دوري تكوين الشخصية البصرية للعمل الفني.. و لازم الديكور يكون مناسب لقصة الفيلم

حل محمد عطية مهندس الديكور المصري المنضم إلى أكاديمية الاوسكار، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال محمد عطية:" أنا بحب السينما بشكل كبير وأحب أن اركز معها بشكل كبير وأبذل مجهود أكبر كي يكون الديكور مناسب لقصة العمل".

وتابع محمد عطية :" دوري هو تكوين الشخصية البصرية للعمل الفني بالديكور"، مضيفا:" أؤمن بديكور مناسب او ديكور غير مناسب ".

وأكمل محمد عطية :" لازم الديكور يكون مناسب لقصة الفيلم ولازم يكون فيه تناغم بين القصة والديكور ".

وتابع محمد عطية :" أثناء الإعداد لمسلسل أفراح القبة عملنا نقاشات كثيرة كفريق عمل للتوصل لأفضل صورة بصرية للمسلسل

