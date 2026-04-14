تكنولوجيا وسيارات

بضغطة زر.. بورشه تبتكر طلاء ذكيا يظهر خطوط سباق ويخفيها

بورشه
كريم عاطف

تتجه بورشه إلى إعادة تعريف مفهوم تصميم السيارات الرياضية، بعدما كشفت عن براءة اختراع جديدة تتيح تغيير مظهر السيارة الخارجي بشكل ديناميكي، عبر إظهار أو إخفاء خطوط السباق بضغطة زر، في ابتكار قد يفتح افاقا غير مسبوقة لعالم التخصيص.

وتعتمد الفكرة على استخدام تقنيات حديثة مثل الطلاء الذكي أو المواد الإلكترونية القابلة للتغيير، بما يسمح بتعديل شكل الهيكل الخارجي لحظيا دون الحاجة لأي تدخل يدوي أو إعادة طلاء تقليدية، وبذلك يمكن للسائق التحكم في الطابع البصري للسيارة بسهولة، سواء لإبراز الطابع الرياضي أو الحفاظ على مظهر أكثر هدوءًا في الاستخدام اليومي.

ولا تقتصر هذه التقنية على الجانب الجمالي فقط، بل تمتد لتلعب دورا وظيفيا مهما، إذ يمكن برمجتها لعرض معلومات مباشرة للسائق أو المحيطين بالسيارة، فعلى سبيل المثال، قد تتغير الخطوط أو الألوان لتعكس حالة القيادة مثل التسارع أو الكبح، أو حتى للإشارة إلى أوضاع معينة أثناء القيادة على الحلبات، ما يضيف بعدا تفاعليا جديدا لتجربة القيادة.

كما تفتح هذه التكنولوجيا الباب أمام استخدامات عملية في السيارات الكهربائية، حيث يمكن توظيفها لإظهار مستوى شحن البطارية أو إرسال تنبيهات بصرية في حالات الطوارئ، وهو ما يعزز من عناصر السلامة ويجعل السيارة أكثر تواصلاً مع محيطها.

ومن أبرز مزايا هذا الابتكار أيضا إمكانية تخصيص السيارة بشكل مستمر، إذ سيتمكن مالكو سيارات بورشه من تغيير تصميم سياراتهم وفقا للمناسبة أو الحالة المزاجية، دون الحاجة إلى تعديلات دائمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم “السيارة الشخصية”.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه التقنية قد تمتد لاستخدامات أمنية، مثل تغيير هوية المركبات بشكل سريع لأغراض رسمية، كتحويل السيارات إلى مركبات خدمية أو شرطية عند الحاجة.

ورغم هذه الإمكانيات الواعدة، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق الفعلي، أبرزها ارتفاع التكلفة وتعقيد التصنيع، إلى جانب التساؤلات حول مدى تحمل هذه المواد للظروف المناخية المختلفة وسهولة صيانتها، كما تثير التقنية مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدامها في تغيير هوية السيارات بشكل سريع

وفي الوقت الذي لم تحسم فيه بورشه قرارها بشأن طرح هذه التقنية تجاريا، فإن هذه الخطوة تعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير سيارات أكثر ذكاء وتفاعل، تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا في تجربة قيادة مختلفة كليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

ترامب

تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء توضح ضوابط ملابس المرأة لتحقيق الستر والاحتشام

السوشيال ميديا

أمين الإفتاء: نشر المحتوى على السوشيال ميديا مسئولية والكلمة قد تهوي بك في النار

حرية المرأة

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

