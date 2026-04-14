بضغطة زر.. بورشه تبتكر طلاء ذكيا يظهر خطوط سباق ويخفيها

تتجه بورشه إلى إعادة تعريف مفهوم تصميم السيارات الرياضية، بعدما كشفت عن براءة اختراع جديدة تتيح تغيير مظهر السيارة الخارجي بشكل ديناميكي، عبر إظهار أو إخفاء خطوط السباق بضغطة زر، في ابتكار قد يفتح افاقا غير مسبوقة لعالم التخصيص.

وتعتمد الفكرة على استخدام تقنيات حديثة مثل الطلاء الذكي أو المواد الإلكترونية القابلة للتغيير، بما يسمح بتعديل شكل الهيكل الخارجي لحظيا دون الحاجة لأي تدخل يدوي أو إعادة طلاء تقليدية، وبذلك يمكن للسائق التحكم في الطابع البصري للسيارة بسهولة، سواء لإبراز الطابع الرياضي أو الحفاظ على مظهر أكثر هدوءًا في الاستخدام اليومي.

ولا تقتصر هذه التقنية على الجانب الجمالي فقط، بل تمتد لتلعب دورا وظيفيا مهما، إذ يمكن برمجتها لعرض معلومات مباشرة للسائق أو المحيطين بالسيارة، فعلى سبيل المثال، قد تتغير الخطوط أو الألوان لتعكس حالة القيادة مثل التسارع أو الكبح، أو حتى للإشارة إلى أوضاع معينة أثناء القيادة على الحلبات، ما يضيف بعدا تفاعليا جديدا لتجربة القيادة.

كما تفتح هذه التكنولوجيا الباب أمام استخدامات عملية في السيارات الكهربائية، حيث يمكن توظيفها لإظهار مستوى شحن البطارية أو إرسال تنبيهات بصرية في حالات الطوارئ، وهو ما يعزز من عناصر السلامة ويجعل السيارة أكثر تواصلاً مع محيطها.

ومن أبرز مزايا هذا الابتكار أيضا إمكانية تخصيص السيارة بشكل مستمر، إذ سيتمكن مالكو سيارات بورشه من تغيير تصميم سياراتهم وفقا للمناسبة أو الحالة المزاجية، دون الحاجة إلى تعديلات دائمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم “السيارة الشخصية”.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه التقنية قد تمتد لاستخدامات أمنية، مثل تغيير هوية المركبات بشكل سريع لأغراض رسمية، كتحويل السيارات إلى مركبات خدمية أو شرطية عند الحاجة.

ورغم هذه الإمكانيات الواعدة، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق الفعلي، أبرزها ارتفاع التكلفة وتعقيد التصنيع، إلى جانب التساؤلات حول مدى تحمل هذه المواد للظروف المناخية المختلفة وسهولة صيانتها، كما تثير التقنية مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدامها في تغيير هوية السيارات بشكل سريع

وفي الوقت الذي لم تحسم فيه بورشه قرارها بشأن طرح هذه التقنية تجاريا، فإن هذه الخطوة تعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير سيارات أكثر ذكاء وتفاعل، تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا في تجربة قيادة مختلفة كليا.