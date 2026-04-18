هيئة العمليات البريطانية: تسلمنا تقريرا عن حادث على بعد 25 ميلا شرق عمان

أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، بتلقيها تقريرًا عن حادث على بعد 25 ميلا بحريا شمال شرق سواحل عمان.

وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن تضرر سفينة حاويات بمقذوف مجهول أسفر عن أضرار دون وقوع حريق.



وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية يوم السبت أنها ستستأنف "الإدارة الصارمة" لمضيق هرمز، متراجعة عن قرارها برفع الحصار عن الممر الاستراتيجي كجزء من المفاوضات مع واشنطن.

وفي بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي، قالت القيادة إن واشنطن أخلت بوعدها من خلال مواصلة حصارها البحري للسفن المتجهة من وإلى موانئ إيران.

وجاء في البيان أنه إلى أن تعيد الولايات المتحدة حرية الحركة لجميع السفن التي تزور إيران، "سيظل الوضع في مضيق هرمز خاضعاً لرقابة صارمة".