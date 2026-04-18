طلعت مصطفي: 1.4 تريليون جنيه استثماراتthe spine..والمشروع يوفر 150 ألف فرصة عمل

أعرب هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى جروب عن سعادته بإطلاق مشروع the spine .

وأشار إلى أن المشروع هو إعلان عن رؤية جديدة لمدن المستقبل.

وأضاف أن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة لافتًا أن مصر تتحرك بثبات وسط كل الصراعات العالمية والاقتصادية مشيرًا إلى أن المشروع هو العمود الفقري لمشروع اقتصادي ضخم في مصر.

وأشار طلعت مصطفى أن الشركة تقدم منظومة أعمال متكاملة لافتًا أنه شارك في تصميم المشروع كبري الشركات العالمية مشيرًا إلى أن المدينة صممت لتكون خالية من السيارات بنسبة ١٠٠% ليكون الانتقال بترام كهربائي.

وأشار إلى أن المدينة بها شبكة طرق متكاملة تحت الأرض لافتًا أن استثمارات المشروع ١.٤ تريليون جنيه مشيرًا إلى أن المشروع يوفر ٥٥ ألف فرصة عمل مباشرة و١٠٠ ألف فرصة غير مباشرة.