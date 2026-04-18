رداد: تكثيف جهود دمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وتمكين المرأة في إقامة مشروعات صغيرة

خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية، سلَّم وزير العمل حسن رداد عقود عمل لعدد من شباب المحافظة، وذلك خلال فعالية نظَّمتها مديرية العمل بالإسكندرية، في إطار جهود الدولة لدمج الشباب في سوق العمل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية،وذلك بحضور وفد من الوزارة وممثلين عن أصحاب الأعمال، وعدد من النواب والقيادات العمالية..كما تفقد الوزير معرض منتجات مراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمحافظة، والذي يضم نماذج من منتجات المتدربين في عدد من المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، بما يعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي تقدمه الوزارة للشباب،وأشاد الوزير رداد بجودة المنتجات...وشهدت الفعالية أيضًا تكريم أوائل خريجي دورات التدريب المهني وتسليمهم جوائز تشجيعية لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة وتحفيزهم على الاستمرار في العمل والإنتاج.. واستمع الوزير إلى نماذج مشرفة من خريجي دورات التدريب المهني الذين أشادوا بالتجربة التدريبية…

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد وزير العمل أن محافظة الإسكندرية تُعد من أهم القلاع الصناعية والاستثمارية في مصر، بما تضمه من مناطق صناعية ومشروعات كبرى توفر فرصًا واسعة للعمل. وأوضح أن الدولة حريصة على توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يدعمه قانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تضع ملف التدريب المهني في مقدمة أولوياتها، باعتباره مسارًا حقيقيًا لتمكين الشباب اقتصاديًا، مؤكدًا أهمية الربط بين التدريب والتشغيل من خلال التعاون مع المحافظات وشركاء التنمية لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل...ووجه الوزير ،مديرية العمل بتكثيف الجهود لدمج ذوي الهمم في سوق العمل،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ..والاستمرار في تمكين المرأة ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة لها ..وكذلك الاستمرار في تنظيم ندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم ..كما وجه الوزير الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين على التعاون مع الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ..

وفي كلمته، قال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، عبدالونيس عبدالله، إن المديرية تعمل على تنفيذ توجيهات وزارة العمل بالتوسع في برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس جهود مراكز التدريب في إعداد كوادر فنية قادرة على العمل والإنتاج والمساهمة في التنمية.

وجاءت هذه الفعالية ضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن عددًا من الأنشطة واللقاءات الميدانية لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية بالمحافظة.